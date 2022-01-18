Динамо интересовалось Шевченко до Дженоа

Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Сергей Болотников сообщил, что Динамо рассматривает приглашение Шевченко на пост главного тренера.

Кстати Бенфика сделала официальное заявление относительно Шевченко

По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до Дженоа рассматривали такой вариант, но тогда было рано. Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то в принципе для него это хороший вариант,

– сказал Болотников.

Сейчас Динамо возглавляет 76-летний румынский специалист Мирча Луческу. По данным портала Transfermarkt, его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года.

Дженоа уволила Шевченко

Итальянский клуб 15-го января уволил Андрея Шевченко с должности главного тренера. Во главе "грифонов" украинец провел всего 11 матчей.

За это время Дженоа одержала только одну победу в Кубке Италии против Салернитаны.

Также команда Шевченко потерпела шесть поражений в Серии А и еще трижды сыграла вничью.

Последний матч во главе генуэзцев Шевченко провел в 1/8 финала Кубка Италии против Милана. Дженоа потерпела поражение со счетом 3:1.