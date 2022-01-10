Дженоа может уволить Шевченко после поражения от клуба Коваленко
Источник:твиттер Николы Скиры
Дженоа 9 января дома минимально уступила Специи. Это поражение может стать последним для Андрея Шевченко во главе "грифонов".
Шева теряет доверие боссов Дженоа
Не успел Шевченко пробыть и три месяца в Дженоа, как его тренерское кресло зашаталось. Сразу два ведущих журналиста Италии Николо Скира и Джанлука Ди Марцио заговорили о возможной отставке наставника "грифонов".
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Об этом они написали на своих страницах в твиттере. Такая информация появилась после поражения от Специи (0:1).Отметим! Накануне игры украинский специалист второй раз за месяц получил положительный тест на коронавирус.
По данным Скиры, судьба Шевченко в Дженоа решается прямо сейчас.
Андрей Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы. Руководство клуба оценивает его положение после поражения от Специи. Это будет долгая ночь размышлений,
– написал журналист.
Эти слухи подтвердил еще один итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Поражение от клуба Виктора Коваленко уменьшило доверие руководства "грифонов" к украинскому специалисту.
Статистика Дженоа под руководством Шевченко
- Бывший тренер сборной Украины возглавил Дженоа 7 ноября. Украинец пришел спасать команду, но пока ему это не удается.
- Под руководством украинца "грифоны" провели 9 матчей, в которых набрали всего три очка и забили такое же количество голов. Клуб из Генуи расписали три мировые – против Удинезе, Аталанты и Сассуоло.
- Единственную победу Дженоа с Шевченко одержало в Кубке Италии против Салернитаны (1:0).
- После 21-го сыгранного тура генуэзцы опустились на 19 место в таблице Серии А, имея в своем активе 12 пунктов.