Шева теряет доверие боссов Дженоа

Не успел Шевченко пробыть и три месяца в Дженоа, как его тренерское кресло зашаталось. Сразу два ведущих журналиста Италии Николо Скира и Джанлука Ди Марцио заговорили о возможной отставке наставника "грифонов".

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Об этом они написали на своих страницах в твиттере. Такая информация появилась после поражения от Специи (0:1).

По данным Скиры, судьба Шевченко в Дженоа решается прямо сейчас.

Андрей Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы. Руководство клуба оценивает его положение после поражения от Специи. Это будет долгая ночь размышлений,
– написал журналист.

Эти слухи подтвердил еще один итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Поражение от клуба Виктора Коваленко уменьшило доверие руководства "грифонов" к украинскому специалисту.

Статистика Дженоа под руководством Шевченко

  • Бывший тренер сборной Украины возглавил Дженоа 7 ноября. Украинец пришел спасать команду, но пока ему это не удается.
  • Под руководством украинца "грифоны" провели 9 матчей, в которых набрали всего три очка и забили такое же количество голов. Клуб из Генуи расписали три мировые – против Удинезе, Аталанты и Сассуоло.
  • Единственную победу Дженоа с Шевченко одержало в Кубке Италии против Салернитаны (1:0).
  • После 21-го сыгранного тура генуэзцы опустились на 19 место в таблице Серии А, имея в своем активе 12 пунктов.