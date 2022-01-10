Шева теряет доверие боссов Дженоа

Не успел Шевченко пробыть и три месяца в Дженоа, как его тренерское кресло зашаталось. Сразу два ведущих журналиста Италии Николо Скира и Джанлука Ди Марцио заговорили о возможной отставке наставника "грифонов".

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Об этом они написали на своих страницах в твиттере. Такая информация появилась после поражения от Специи (0:1).

Отметим! Накануне игры украинский специалист второй раз за месяц получил положительный тест на коронавирус.

По данным Скиры, судьба Шевченко в Дженоа решается прямо сейчас.

Андрей Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы. Руководство клуба оценивает его положение после поражения от Специи. Это будет долгая ночь размышлений,

– написал журналист.

Эти слухи подтвердил еще один итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Поражение от клуба Виктора Коваленко уменьшило доверие руководства "грифонов" к украинскому специалисту.

Статистика Дженоа под руководством Шевченко