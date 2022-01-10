Шева втрачає довіру босів Дженоа

Не встиг Шевченко пробути й три місяці у Дженоа, як його тренерське крісло захиталось. Відразу два провідні журналісти Італії Ніколо Скіра та Джанлука Ді Марціо заговорили про можливу відставку наставника "грифонів".

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Про це вони написали на своїх сторінках у твітері. Така інформація з'явилась після поразки від Спеції (0:1).

Відзначимо! Напередодні гри український спеціаліст вдруге за місяць отримав позитивний тест на коронавірус.

За даними Скіри, доля Шевченка у Дженоа вирішується прямо зараз.

Андрія Шевченка може бути звільнено з Дженоа у найближчі години. Керівництво клубу оцінює його становище після поразки від Спеції. Це буде довга ніч роздумів,

– написав журналіст.

Ці чутки підтвердив ще один італійський журналіст Джанлука ді Марціо. Поразка від клубу Віктора Коваленка зменшила довіру керівництва "грифонів" до українського фахівця.

Статистика Дженоа під керівництвом Шевченка