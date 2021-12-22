Дженоа – Аталанта 0:0

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты. Уже на 5-й минуте Сапата оторвался от защитника и в одно касание с разворота пробил в ворота Дженоа. В этом эпизоде отлично сыграл голкипер.

Вот это да Малиновский – го*но, – футболист Аталанты неудачно пошутил об украинце

В середине тайма еще один острый момент был у владений "грифонов". Мяч после "пожара" в штрафной хозяев оказался в ногах Миранчука. Но мяч после его удара полетел высоко на трибуны.

Дзаппакоста передержал мяч в штрафной соперника, защитники успели накрыть удар. Мяч подобрал Копмайнерс, но его выстрел из-за пределов штрафной был мимо ворот.

Непробиваемая защита "грифонов"

Уже во второй 45-минутке Копмайнерс снова дальним ударом проверил бдительность голкипера хозяев. И на этот раз вратарь был на месте.

В конце матча Пикколи, который появился на футбольном поле во втором тайме, стал адресатом передачи с фланга. Но мяч после его удара головой полетел прямо в руки вратаря Дженоа.

На 65-й минуте поле покинул Малиновский. Вместо него вышел Йосип Иличич.

Аталанта продолжила давить на ворота соперника. Но все ее попытки были безрезультативны.

Дженоа смогла соблюсти нулевой счет. Команда Андрея Шевченко неожиданно расписала мировую с Аталантой.

Дженоа с 11 очками продолжает находиться в зоне вылета.

Аталанта располагается вблизи топ-3 – 4 место и 38 баллов.

Дженоа – Аталанта: видеообзор матча