Детали контракта Шевченко и сборной Польши
Шевченко якобы главный претендент на тренерское кресло сборной Польши и уже согласился возглавить команду. В СМИ сообщили, что зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро.
Узнайте больше Шевченко согласился возглавить сборную Польши, – СМИ
До недавнего времени сообщалось, что препятствием приходу Шевченко в польскую команду являются финансовые аппетиты украинца. Однако в Польше нашли, как решить вопрос зарплаты специалиста.
Расходы на зарплату Шевченко покроет компания, которая принадлежит польскому правительству. Пока нет информации, о какой компании идет речь.
Шевченко в сборной Польши: главное
- Польша должна получить нового главного тренера 31-го января. Кроме Шевченко, на тренерский мостик поляков претендует Адам Навалка, Михал Пробеж и Ян Урбан.
- В приглашении Шевченко лично заинтересован президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. Об этом информирует Tribuna.com со ссылкой на слова журналиста Wirtualna Polska Марека Вавржиновского.
- Помощниками Шевченко в сборной могут стать двое поляков – легендарные экс-футболисты Лукаш Пищек и Ежи Дудек.
- Первый официальный матч в 2022 году Польша сыграет 24-го марта на выезде против команды России. Команды встретятся в плей-офф отбора на ЧМ-2022.