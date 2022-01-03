Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заболел коронавирусом
3 января 2022 , 07:44Читати новину українською
Источник:ФК Крузейро
Легенда Серии А Роналдо, который играл за Интер и Милан, а теперь является президентом Крузейро и Вальядолида, подхватил COVID-19. У экс-футболиста болезнь проходит с легкими симптомами.
Уточняется, что сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и переносит болезнь в легкой форме. Он находится на самоизоляции, из-за чего пропустит торжественные мероприятия по случаю 101 дня рождения клуба. Был ли спортсмен вакцинирован – неизвестно.
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"Он сожалеет, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней...", – отмечается в твиттере клуба.
COVID-19 и фуболисты
- Ранее форвард ПСЖ Лионель Месси получил положительный тест на коронавирус. Футболист сейчас находится на самоизоляции. Кроме него, заражение обнаружено у вратаря Серхио Рико, защитника Хуана Берната и полузащитника Натана Битюмазаля.
- Также сообщалось, что положительный тест на коронавирус получили сразу несколько украинских игроков, которые играют в Европе.
- Первым на самоизоляцию ушел главный тренер Дженоа Андрей Шевченко. Вслед за ним COVID-19 ударил по здоровью полузащитника Виктора Коваленко.
- Александр Зинченко также пропустил матч Манчестер Сити по той же причине.