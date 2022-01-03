Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заболел коронавирусом

Легенда Серии А Роналдо, который играл за Интер и Милан, а теперь является президентом Крузейро и Вальядолида, подхватил COVID-19. У экс-футболиста болезнь проходит с легкими симптомами.

Уточняется, что сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и переносит болезнь в легкой форме. Он находится на самоизоляции, из-за чего пропустит торжественные мероприятия по случаю 101 дня рождения клуба. Был ли спортсмен вакцинирован – неизвестно.

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"Он сожалеет, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней...", – отмечается в твиттере клуба.

COVID-19 и фуболисты