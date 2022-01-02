Вспышка коронавируса в составе лидера

В составе немецкого гранда обнаружили четыре положительные тесты на COVID-19. Об этом официально сообщила Бавария.

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Коронавирусом заболели голкипер и капитан команды Мануэль Ноер, а также защитник Омар Ричардс и полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

Однако не только игроки получили положительные тесты. На самоизоляцию к футболистам присоединился один из тренеров Дино Топпмеллер.

Свой ближайший матч Бавария проведет 7 января дома против Боруссии Менхенгладбах.