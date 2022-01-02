Вспышка коронавируса в составе лидера
В составе немецкого гранда обнаружили четыре положительные тесты на COVID-19. Об этом официально сообщила Бавария.
Читайте также Зинченко из-за коронавируса пропускает первый матч Манчестер Сити в 2022 году
Коронавирусом заболели голкипер и капитан команды Мануэль Ноер, а также защитник Омар Ричардс и полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо.
Однако не только игроки получили положительные тесты. На самоизоляцию к футболистам присоединился один из тренеров Дино Топпмеллер.
Свой ближайший матч Бавария проведет 7 января дома против Боруссии Менхенгладбах.
- В последнем матче старого 2021-го года Бавария разгромила Вольфсбург со счетом 4:0.
- 2021-й год мюнхенский клуб завершил на вершине Бундеслиги, имея в своем активе 43 балла.
- Бавария опережает ближайшего конкурента на 9 пунктов. Соперником подопечных Юлиана Нагельсманна в борьбе за чемпионство Германии является дортмундская Боруссия.