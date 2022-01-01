Зинченко не поможет Манчестер Сити
Журналист Эндрю Тодос информирует, что Зинченко пропускает матч английской Премьер-лиги против Арсенала, поскольку сдал положительный тест на COVID-19.
Стоящее На защитника Мансити напали четверо грабителей: они разбили ему лицо – фото 18+
Украинский футболист не попал в заявку Манчестер Сити на поединок.
До игры с Брентфордом (29 декабря) Зинченко 5 раз подряд выходил в стартовом составе "горожан".
В Манчестер Сити пока не подтверждали информацию о том, что у Зинченко коронавирус. Ранее сообщалось, что у украинца якобы повреждения.