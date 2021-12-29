Тест футболиста дал положительный результат в результате проверки, проведенной после рождественского перерыва.

К слову Украинец Коваленко – в топ-3 лучших игроков Специи в матче с Ромой

В связи с этим запланированные на 29 декабря клубные мероприятия не состоятся. Они перенесены на следующий день. Коммуникация между игроками ограничена.

Статистика Коваленко в сезоне

В текущем сезоне 25-летний украинец провел за "орлят" 13 поединков, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

Специя расположилась на 17-й строчке в Серии А.

Коронавирус у Шевченко

Ранее капитан и лидер Дженоа Доменико Кришито сдал положительный тест на коронавирус. Вслед за ним положительный тест на коронавирус получил главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко. Другие члены команды здоровы.

"Грифоны" после 19 туров занимают место в зоне вылета из Серии А – 18-я позиция. За сыгранные матчи клуб получил лишь 11 очков. В последнем поединке 2021 года Дженоа неожиданно расписали "сухую" ничью с Аталантой, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.