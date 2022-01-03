Уточнюється, що зараз спортсмен почувається добре і переносить хворобу у легкій формі. Він перебуває на самоізоляції, через що пропустить урочисті заходи з нагоди 101 дня народження клубу. Чи був спортсмен вакцинований – не відомо.
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"Він шкодує, що не зможе взяти участь у заходах, запланованих на наступні кілька днів…", – зазначається у твіттері клубу.
COVID-19 та фуболісти
- Раніше форвард ПСЖ Ліонель Мессі отримав позитивний тест на коронавірус. Футболіст зараз перебуває на самоізоляції. Крім нього, зараження виявлено у воротаря Серхіо Ріко, захисника Хуана Берната та півзахисника Натана Бітюмазаля.
- Також повідомлялось, що позитивний тест на коронавірус отримали відразу декілька українських гравців, які грають у Європі.
- Першим на самоізоляцію пішов головний тренер Дженоа Андрій Шевченко. Вслід за ним COVID-19 вдарив по здоров'ю півзахисника Спеції Віктора Коваленка.
- Олександр Зінченко також пропустив матч Манчестер Сіті через ту ж причину.