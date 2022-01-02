Коронавирус в ПСЖ

Сразу четыре игрока ПСЖ заболели коронавирусом. Все футболисты были отправлены на самоизоляцию и соблюдают все правила.

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Среди больных лидер команды Лионель Месси. Также на самоизоляцию ушли Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

Все игроки пропустят ближайший матч 1/16 финала Кубка Франции против Ванны. Поединок состоится 3 января в 22.10.

Не исключено, что футболисты не успеют вылечиться до топ-игры чемпионата против Лиона. Дерби Лиги 1 состоится 9 января.

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