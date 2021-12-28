Коронавирус у Дженоа

Опытный защитник Дженоа сообщил неприятное известие в сторис на своей странице в инстаграме. Доменико Кришито отметил, что он последним в семье заболел COVID-19.

Кстати Не бросил Шевченко в беде: капитан Дженоа не перейдет в клуб из Канады

Футболист расстроен, ведь раньше он уже болел коронавирусом и вакцинировался.

После детей, жены и няни он добрался до меня. Проклятый COVID-19... После того, как я переболел год назад и получил две дозы, он вернулся,

– написал Кришито.

Также положительный тест на коронавирус получил главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко. Об этом сообщили в клубе. Остальные члены команды здоровы.

У игрока достаточно времени, чтобы сыграть в следующем матче. Ближайший поединок Дженоа сыграет уже в новом 2022 году на выезде против Сассуоло (6 января).

Отметим, что с 21 ноября по 5 декабря игрок пропустил официальные матчи Дженоа из-за травмы. В общей сложности Кришито отыграл в сезоне-2021/2022 аж 16 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал один ассист.

Кришито, как лидер Дженоа, мог переехать за океан. Но не согласился с предложением канадского клуба. Доменико не покинул команду во главе с Андреем Шевченко, у которой и так дела обстоят плохо.

"Грифоны" после 19 туров занимаю место в зоне вылета из Серии А – 18-я позиция. За сыгранные матчи клуб получил всего 11 очков. В последнем поединке 2021 года Дженоа неожиданно расписала "сухую" мировую с Аталантой, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.