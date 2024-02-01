Невероятный результат: две украинки вошли в топ-3 Australian Open по важному показателю

В Мельбурне 28 января закончился первый мэйджор 2024 года по теннису. Победителями одиночных разрядов стали итальянец Янник Синнер и "нейтральная" Арина Соболенко.

Этот турнир стал сверхуспешным для Украины. Наши теннисистки побили не один национальный рекорд, а главным событием стал первый выход в истории украинской спортсменки в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. Такое достижение покорилось Даяне Ястремской.

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Украинские теннисистки начали играть первым номером

После окончания соревнований статистические порталы начали подводить итоги турнира. В частности, OptaAce опубликовал подборку из пяти лучших теннисисток по количеству виннеров.

Возглавила этот топ по важному показателю украинка Марта Костюк, которая впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира серии Grand Slam. Она за 5 матчей в основной сетке выполнила 186 виннеров, что на 2 больше, чем у финалистки Цинь Вэнь Чжэн.

Что приятно, третья строчка в этом рейтинге осталась за еще одной украинкой. Полуфиналистка Даяна Ястремская сделала 161 виннер.

Топ-5 теннисисток по количеству виннеров на Australian Open-2024

Марта Костюк (Украина) – 186 Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 184 Даяна Ястремская (Украина) – 161 Анна Калинская – 153 Арина Соболенко – 151

Как видим, в украинском теннисе прослеживается новая тенденция – играть в более агрессивном и доминантном стиле, и, что важно – это приносит свой результат.

Напомним, что победительница этой подборки также вошла в топ-10 ярких моментов Australian Open, где заняла четвертое место, выиграв розыгрыш, который состоял из 42 ударов.