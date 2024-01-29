По итогам соревнований в Мельбурне пресс-служба Australian Open опубликовала видео с самыми зрелищными розыгрышами турнира этого года. Среди десятки лучших место нашлось и украинской представительнице.

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Десятка лучших розыгрышей на Australian Open-2024

В подборку попал момент с матча Марты Костюк против бельгийки Элизе Мертенс во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Розыгрыш длился невероятные 42 удара, которые в итоге украинка выиграла после ошибки соперницы, а впоследствии и триумфовала в матче на решающем тай-брейке.

Организаторы турнира отдали этой драматической перестрелке четвертое место, а на первое поставили фантастический розыгрыш Александра Зверева и "нейтрального" Даниила Медведева, который остался за немцем.

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Напомним, что Марта Костюк в Мельбурне дошла до четвертьфинала, где в трех сетах с двумя тай-брейками уступила третьей ракетке мира Коко Гофф.

Интересно. После окончания турнира Марта Костюк поднялась на рекордное для себя 28-е место в мировом рейтинге, что позволило киевлянке стать второй ракеткой Украины.