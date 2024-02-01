Этот турнир стал сверхуспешным для Украины. Наши теннисистки побили не один национальный рекорд, а главным событием стал первый выход в истории украинской спортсменки в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. Такое достижение покорилось Даяне Ястремской.

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Украинские теннисистки начали играть первым номером

После окончания соревнований статистические порталы начали подводить итоги турнира. В частности, OptaAce опубликовал подборку из пяти лучших теннисисток по количеству виннеров.

Возглавила этот топ по важному показателю украинка Марта Костюк, которая впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира серии Grand Slam. Она за 5 матчей в основной сетке выполнила 186 виннеров, что на 2 больше, чем у финалистки Цинь Вэнь Чжэн.

Что приятно, третья строчка в этом рейтинге осталась за еще одной украинкой. Полуфиналистка Даяна Ястремская сделала 161 виннер.

Топ-5 теннисисток по количеству виннеров на Australian Open-2024

Марта Костюк (Украина) – 186 Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 184 Даяна Ястремская (Украина) – 161 Анна Калинская – 153 Арина Соболенко – 151

Как видим, в украинском теннисе прослеживается новая тенденция – играть в более агрессивном и доминантном стиле, и, что важно – это приносит свой результат.

Напомним, что победительница этой подборки также вошла в топ-10 ярких моментов Australian Open, где заняла четвертое место, выиграв розыгрыш, который состоял из 42 ударов.

Важно. Также Марта Костюк отметилась правильным поступком после окончания успешного турнира. Она из призовых денег приобрела 5 FPV дронов для украинских воинов.