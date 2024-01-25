В решающем матче Даяна Ястремская уступила по итогам двух сетов представительнице Китая Циньвэнь Чжэн. Однако это поражение не умаляет грандиозный успех нашей соотечественницы.
Читайте также Взлеты и падения, беременность и удивительный камбэк в новой роли: путь Элины Свитолиной
Ястремская: Однажды мы завоюем Grand Slam
После матча Даяна Ястремская сделала пост в своем инстаграме. Теннисистка поблагодарила болельщиков за поддержку и поделилась амбициозным планом на дальнейшие турниры. Свое фантастическое выступление одесситка посвятила родной стране, а также вспомнила дедушку, который привел ее в теннис.
"Большое спасибо за поддержку, за веру, за мотивацию бороться и двигаться вперед. Сегодня просто не хватило сил для победы, но хочу сказать, что это был нереальный турнир, очень глубокие приятные эмоции и атмосфера.
Украина, эти победы и эмоции были не только для меня, но и для тебя. Это было удивительно творить историю. Однажды мы получим Grand Slam.
Сегодня 9 месяцев, как умер мой дедушка, который открыл мне двери в теннисную жизнь, и у него день рождения... Я уверена, что он гордится мной", – написала Ястремская.
Исторические достижения Свитолиной
- Отметим, что Даяна Ястремская своим выступлением на Australian Open несколько раз переписала историю. Она стала первой теннисисткой с 1978 года, которая достигла полуфинала Australian Open, стартовав с квалификации.
- Даяна стала первой украинкой, которая дошла до полуфинала на Australian Open.
- 23-летняя теннисистка также повторила рекорд Украины на турнирах Grand Slam. Она стала второй украинкой, после Элины Свитолиной, которая сыграла в полуфинале турниров серии Grand Slam.