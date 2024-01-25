Даяна Ястремская – Цинь Вэнь Чжэн 0:2 (4:6, 4:6)

Это было первое выступление в истории для представителей Украины в одиночном разряде на такой дальней стадии Открытого чемпионата Австралии. До этого соперницы не встречались между собой и, к сожалению, дебютная дуэль осталась за китаянкой, пишет 24 Канал.

К теме Историческое достижение: Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Первый сет начался очень перспективно и обнадеживающе для украинских фанатов. Даяна взяла 2 стартовых гейма и в третьем смогла отыграться с 0:40, превратив его в больше, но все же китайская теннисистка не отпустила Даяну вперед. После этого украинка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром, но, к счастью, смогла продолжить встречу.

Решающим стал седьмой гейм, в котором Ястремская еще раз отыгралась с 0:40 при счете 3:3, но удержать подачу не удалось, после чего соперницы уже не отдавали свою подачу, хотя у украинки один брейк-поинт был, в итоге – 4:6.

Во второй партии борьба только обострилась. После счета 1:1 соперницы обменялись брейками и снова решающим стал седьмой гейм, в котором китайская теннисистка сделала брейк под ноль. После этого сценарий первого сета повторился и закончилось все с идентичными 4:6.

Всего матч длился 1 час 37 минут. По ходу поединка Даяна Ястремская сделала 3 эйса при 5 двойных ошибках, реализовала 2 из 10 брейк-поинтов, выиграла 5 из 8 геймов на своей подаче.

Несмотря на поражение, просто хочется поблагодарить Даяну Ястремскую за невероятный турнир, в котором она начала свой путь с квалификации. Это было невероятно!

Видеообзор матча Ястремская – Чжен

Важно. В финале Australian Open Цинь Вэнь Чжэн встретится с действующей чемпионкой австралийского меджора "нейтральной" Ариной Соболенко. Поединок состоится 27 января.