Скандальный бывший игрок Полесья получил предложения из Украинской Премьер-лиги. Футболиста в свое время выгнали из житомирского коллектива за позорный поступок.

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Судьба дарит шанс

Вадим Червак недавно отметился "грязной" затеей в рамках Первой лиги Украины - футболист толкнул в спину арбитриню во время матча, поскольку тот не соглашался с его решением. За такой поступок житомирский коллектив сразу расторг контракт с футболистом, а УАФ, в свою очередь, отстранила игрока от футбола. на полгода. Червак же достойно принял наказание но с трезвым умом отнесся к последствиям.

Однако на этом карьера футболиста не закончилась, поскольку сразу два клуба высшего украинского дивизиона заинтересованы в услугах Червака. Разницы в классе между Полесьем, которое уже досрочно вышло в Украинскую Премьер-лигу, и командами нижней части УПЛ практически нет, поэтому Вадиму это сложно назвать повышением, однако шансом смело можно.

Футболист, которого житомирский клуб выгнал из команды за его поступок, стал объектом интереса к УПЛ. И даже получил одно конкретное предложение,

– рассказал Владимир Зверов.

Что известно о бывшем игроке Полесья