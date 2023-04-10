В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при равном счете 1:1. Свои фамилии в протокол матча записали Филипп Будковский (Полесье) и Алексей Сидоров (Металлург Запорожья), пишет 24 Канал.

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Эмоции возобладали над профессионализмом

На 78-й минуте запорожский клуб получил отличную возможность повести в счете – пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Сидоров и оформил дубль в ворота лидера Первой лиги Украины. Металлург вышел вперед 1:2.

Житомирскому клубу нужно было отыгрываться в счете. Но вместо голов в игре произошел скандал, в который впал футболист Полесья Вадим Червак.

Все произошло из-за падения Артема Козака в штрафной запорожского Металлурга. Главная арбитриня встречи София Причина не повелась по уговорам футболистов Полесья, которые требовали поставить пенальти. Но судья не увидела в этом эпизоде фола.

Тогда вокруг Причины собрались игроки житомирского клуба, которые пытались повлиять на арбитрину, чтобы изменила свое решение в их пользу. Самым активным в этой ситуации был 23-летний защитник Червак. Вадим подбежал к судье и толкнул ее в спину.

София Причина сразу наказала футболиста за чрезмерные эмоции, показав красную карточку. Червак был удален из поля.

Видео скандального эпизода в матче Полесья – Металлург Запорожья

Поединок окончился сенсационной выездной победой запорожского Металлурга над Полесьем 1:2.

Подопечные Юрия Калитвинцева опустились на второе место, пропустив мимо себя Оболонь-Бровар. Разница между клубами только в один балл.

Металлург Запорожья с 10 очками идет на 4-й позиции.

Признал свою вину

После матча Вадим Червак попросил прощения у главной арбитрины встречи, команды и всех болельщиков, ставших свидетелями этой неприятной ситуации. Футболист сделал это через свою страницу в инстаграмме.

"Уважаемые болельщики и зрители, ставшие свидетелями сегодняшней, бессмысленной ситуации во время матча. Я хочу принести свои искренние извинения за свой поступок, за свои действия, которые были совершены во время второго тайма. Речь именно о стычке произошедшей с Арбитриней в конце матча", – начал публикацию защитник.