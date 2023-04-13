Во время матча в Первой лиге Полесья – Металлург (1:2) игрок хозяев поля Вадим Червак не сдержал эмоции и толкнул женщину-арбитра Софию Причину. Футболист успел извиниться за свое поведение, но это не спасло его от наказания.
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За толчок получил отстранение от футбола
КДК УАФ рассмотрел инцидент с участием Червака и вынес свой вердикт. Бывший игрок Полесья признал свою вину, поэтому получил отстранение от участия в соревнованиях сроком на 6 месяцев. В противном случае дисквалификация могла продолжаться еще больше.
Сообщается, что футболист имеет право на обжалование данного решения в Апелляционном комитете УАФ.
Напомним, что сразу после инцидента Полесье расторгло контракт со своим футболистом. Инициатором этого решения стал президент клуба Геннадий Буткевич, согласовавший его с главным тренером команды Юрием Калитвинцевым.
Что известно о Вадиме Черваке
- Вадим Червак родился в Тернопольской области.
- Он воспитывался в структуре киевского Динамо, но приблизиться к основе не смог.
- Вадим продолжил свою карьеру выступлениями за молодежные команды Ворсклы и Шахтера, а затем в 2018 году уехал в Чехию.
- Там он играл за дубль пражской Спарты, а также за Власим и Михаловце.
- В июле 2022 года на правах свободного агента подписал контракт с Полесьем. За житомирскую команду он сыграл 12 поединков.
- Трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 150 тысяч евро.