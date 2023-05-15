В прошлом году Аякс был заинтересован в услугах Владислава Ваната. Юный лидер "Динамо" демонстрирует хороший футбол.

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Потенциальная потеря новорожденного лидера

Великан нидерландского футбола внимательно следил за звездой украинского столичного коллектива в 2022 году. Владислав Ваната входил в список претендентов Аякса на усиление и уже был на карандаше у клуба, однако до конкретики дело не дошло. Однако интерес многократного чемпиона Нидерландов к молодому нападающему ничего не известно.

На данный момент Владислав Ванат стал одним из немногих ярких лучиков нынешнего кризисного Динамо, которое планирует отпустить своих лидеров в свободное плавание летом, поэтому форвард нужен клубу. В частности, ранее сообщалось, что Георгий Бущан и Николай Шапаренко станут первыми, кто покинет столичный коллектив по завершению сезона. Также европейские клубы проявляют интерес к Виталию Буяльскому.

У Динамо также непонятна ситуация в отношении главного тренера. Мирча Луческу остается во главе "бело-синих", однако из-за состояния здоровья румын отправился на больничный, а его обязанности исполняет Александр Шовковский, которого руководство клуба не видит в этой должности в дальнейшей перспективе.

На пост главного тренера Динамо сватают наставника Ракува Марека Папшуна и специалиста по молодежной команде киевлян Игоря Костюка. Пока Динамо сформировано практически именно под украинского специалиста, поскольку обойма клуба состоит у большинства молодых футболистов., которые в свое время находились под руководством Костюка. Потому Ванат может сыграть ключевую роль в команде Игоря, выполняя роль лидера.

Карьера Владислава Ваната