УАФ отстранила Вадима Червака от футбола за его абсурдную выходку на полгода. Футболист с честью принимает наказание.
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С каждым может произойти
Футболист рассказал, что над ним возобладали эмоции, которые и скорректировали его действия. Вадим, конечно же, не гордится своим поступком и уверяет, что он неоднократно пытался вымолить прощение, что символизирует о том, что он полностью осознает свою ошибку. Однако Червак с здравым смыслом отнесся к последствиям и достойно принял наказание, что делает его настоящим мужчиной.
Это был всплеск эмоций. Я был возмущен – бежал, как и все, но не успел затормозить. После матча я сразу написал Софии. Затем извинился перед всеми в инстаграмме. Пришел на КГК, чтобы откровенно покаяться, никогда не делал такого специально. Я получил максимальное наказание – остался без клуба и профессии на полгода. Но принимаю все, что дал Бог. Сделаю все, чтобы достойно вернуться в футбол,
– рассказал Червак.
Напомним, что в матче с Металлургом (1:2) Вадим толкнул главного арбитра – Софию Причину. Случилось это после того, как рефери не назначила пенальти в пользу житомирского клуба под занавес встречи. После этого Полесье сразу же расторгло контракт с Черваком., а УАФ решил полностью ограничить футболиста.
Что известно о бывшем игроке Полесья
- Вадим Червак родился в Тернопольской области, а именно из Монастыриска.
- Он воспитывался в структуре киевского Динамо, но приблизиться к основанию не смог.
- Вадим продолжил свою карьеру выступлениями за молодежные команды Ворсклы и Шахтера, а в 2018 году уехал в Чехию.
- Там он играл за дубль пражской Спарты, а также при Власе и Михаловце.
- В июле 2022 года на правах свободного агента подписал контракт с Полесьем. За житомирскую команду он сыграл 12 поединков.
- Трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 150 тысяч евро.