Коронавирус продолжает "гулять" по клубам украинской Премьер-лиги. После "Шахтера", "Ворсклы" и "Александрии" коронавирус снова добрался до ПФК "Львов".

Перед матчем против донецкого "Шахтера" львовяне прошли очередную проверку на заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "Львов".

Кстати: Сразу пятеро футболистов вернулись в общую группу "Шахтера" после вспышки COVID-19

Результаты, которые поступили, 15 октября, продемонстрировали наличие вируса у двух игроков основной команды.

Инфицированных изолировали от команды. Все остальные отправились в Киев на календарный матч чемпионата против "Шахтера".

Поединок "Шахтер" – "Львов" состоится 17 октября без зрителей на трибунах НСК "Олимпийский". Старт встречи в 17: 00.

Коронавирус снова во Львове"

На старте сезона во "Львове" уже была вспышка коронавируса. Тогда заболели пятеро футболистов.

Из-за этого УПЛ перенесла матч 1-го тура против "Миная". Игра должна состояться 15-го ноября.

Коронавирус в УПЛ

В воскресенье, 4-го октября, стало известно о вспышке COVID-19 в "Шахтере". Там из-за коронавируса на изоляцию ушли 9 футболистов и столько же работников клуба.

15-го октября о вспышке COVID-19 сообщила "Александрия". В команде аж 27 положительных тестов.

Не обошел коронавирус и "Ворсклу", где по меньшей мере пятеро футболистов из главной команды инфицированные коронавирусом.