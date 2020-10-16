Два футболиста "Львова" заразились коронавирусом перед игрой с "Шахтером"
Коронавирус продолжает "гулять" по клубам украинской Премьер-лиги. После "Шахтера", "Ворсклы" и "Александрии" коронавирус снова добрался до ПФК "Львов".
Перед матчем против донецкого "Шахтера" львовяне прошли очередную проверку на заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "Львов".
Кстати: Сразу пятеро футболистов вернулись в общую группу "Шахтера" после вспышки COVID-19
Результаты, которые поступили, 15 октября, продемонстрировали наличие вируса у двух игроков основной команды.
Инфицированных изолировали от команды. Все остальные отправились в Киев на календарный матч чемпионата против "Шахтера".
Коронавирус снова во Львове"
На старте сезона во "Львове" уже была вспышка коронавируса. Тогда заболели пятеро футболистов.
Из-за этого УПЛ перенесла матч 1-го тура против "Миная". Игра должна состояться 15-го ноября.
Коронавирус в УПЛ
В воскресенье, 4-го октября, стало известно о вспышке COVID-19 в "Шахтере". Там из-за коронавируса на изоляцию ушли 9 футболистов и столько же работников клуба.
15-го октября о вспышке COVID-19 сообщила "Александрия". В команде аж 27 положительных тестов.
Не обошел коронавирус и "Ворсклу", где по меньшей мере пятеро футболистов из главной команды инфицированные коронавирусом.
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