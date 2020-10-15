В украинском футбольном клубе "Александрия" произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали 27 представителей клуба.

"Александрия" 15-го октября сообщает, что по результатам ПЦР-тестирования выявлены 27 больных. Сообщается, что положительные тесты сдали игроки и персонал клуба.

Кстати: Сразу пятеро футболистов вернулись в общую группу "Шахтера" после вспышки COVID-19

"Александрия" получила результаты тестов, которые сдавала 13-го октября. Имена больных не уточняются.

ПЛР-тести від 13/10: нажаль, 27 позитивних результатів серед гравців та персоналу клубу.

Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 - районної лікарні. У всіх температура в нормі, симптомів COVID немає pic.twitter.com/JVSrcBleex — FC Olexandriуa (@FCO1948) October 15, 2020

Что известно о больных

15 инфицированных находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за одним – районная больница.

У всех нормальная температура, других симптомов болезни тоже нет.

Ранее сообщалось о 14 случаях коронавируса в команде. Кроме голкипера сборной Украины Юрия Панькива, положительные тесты сдали Каспар Дубра и Олег Билык.

Следующий матч "Александрии" запланирован на 18 октября. Подопечные Владимира Шарана должны встретиться с "Ингульцом".