В "Александрии" вспышка коронавируса: 27 положительных тестов
В украинском футбольном клубе "Александрия" произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали 27 представителей клуба.
"Александрия" 15-го октября сообщает, что по результатам ПЦР-тестирования выявлены 27 больных. Сообщается, что положительные тесты сдали игроки и персонал клуба.
Кстати: Сразу пятеро футболистов вернулись в общую группу "Шахтера" после вспышки COVID-19
"Александрия" получила результаты тестов, которые сдавала 13-го октября. Имена больных не уточняются.
Что известно о больных
15 инфицированных находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за одним – районная больница.
У всех нормальная температура, других симптомов болезни тоже нет.
Ранее сообщалось о 14 случаях коронавируса в команде. Кроме голкипера сборной Украины Юрия Панькива, положительные тесты сдали Каспар Дубра и Олег Билык.
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
Как Цыганков после сумасшедшего паса Ярмоленко сотворил сенсацию против Испании: видео14 октября , 10:06
-
Какие турнирные перспективы сборной Украины в Лиге наций: от победы в группе до вылета из элиты14 октября , 13:32