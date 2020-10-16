Коронавірус продовжує "гуляти" клубами української Прем'єр-ліги. Після "Шахтаря", "Ворскли" та "Олександрії" коронавірус знову добрався до ПФК "Львів".

Перед матчем проти донецького "Шахтаря" львів'яни пройшли чергову перевірку на захворювання COVID-19. Про це повідомляє пресслужба "Львова".

До речі: Одразу п'ятеро футболістів повернулися у загальну групу "Шахтаря" після спалаху COVID-19

Результати, які надійшли, 15 жовтня, продемонстрували наявність вірусу у двох гравців основної команди.

Інфікованих ізолювали від команди. Всі інші вирушили до Києва на календарний матч чемпіонату проти "Шахтаря".

Поєдинок "Шахтар" – "Львів" відбудеться 17 жовтня без глядачів на трибунах НСК "Олімпійський". Старт зустрічі о 17:00.

Коронавірус знову у "Львові"

На старті сезону у "Львові" вже був спалах коронавірусу. Тоді захворіли п'ятеро футболістів.

Через це УПЛ перенесла матч 1-го туру проти "Минаю". Гра повинна відбутися 15-го листопада.

Коронавірус в УПЛ

У неділю, 4-го жовтня, стало відомо про спалах COVID-19 у "Шахтарі". Там через коронавірус на ізоляцію пішли 9 футболістів і стільки ж працівників клубу.

15-го жовтня про спалах COVID-19 повідомила "Олександрія". У команді аж 27 позитивних тестів.

Не оминув коронавірус і "Ворсклу", де щонайменше п'ятеро футболістів з головної команди інфіковані на коронавірус.