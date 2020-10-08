Перенесенный матч УПЛ "Львов" – "Минай" сыграют во время поединков Лиги наций
Дирекция УПЛ утвердила дату и время проведения перенесенного поединка 1-го тура между "Львовом" и "Минаем". Матч состоится в воскресенье, 15-го ноября.
Как сообщает ПФК "Львов", матч основных составов состоится 15 ноября на "Арене Львов". Начало противостояния в 14:00.
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Противостояние 1-го тура между "Львовом" и "Минаем" не произошло в запланированные сроки из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе.
Отметим, что игра состоится во время паузы на матчи национальных сборных в Лиге наций.
Сборная Украины 14-го ноября сыграет на выезде против Германии, а 17-го ноября поедет в гости к Швейцарии.
Как "Львов" и "Минай" стартовали в УПЛ
Обе команды провели по четыре матча в УПЛ. В пассиве "Львова" три поражения и одна ничья. Львовяне с одним баллом занимают последнюю строчку в турнирной таблице.
Зато "Минай" дважды проиграл, но победил "Александрию" и поделил очки с "Ингульцом". Закарпатцы 11-е в турнирной таблице УПЛ.
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