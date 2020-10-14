Сразу пять футболистов вернулись в общую группу "Шахтера" после вспышки COVID-19
"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 6-го тура УПЛ со "Львовом", который состоится 17 октября.
В занятии приняли участие 18 футболистов. Тренировку в общей группе возобновили футболисты сборной Украины Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко, а также травмированный Сергей Болбат. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
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13 октября к команде присоединился Давид Хочолава, а также игроки дубля Марк Мампаси, Вячеслав Чурко, Денис Шостак и Даниил Гончарук.
Что известно о коронавирусе в "Шахтере"
В воскресенье, 4 октября, стало известно о положительном тесте на COVID-19 голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, а также нескольких сотрудников "Шахтера".
Поэтому в расположение национальной команды не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес. В "Шахтере" провели новое тестирование футболистов, тренерского штаба и персонала на коронавирус. 6 октября стали известны результаты – все они отрицательные.