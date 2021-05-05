Кадрові проблеми у збірній

Обидва півзахисники Динамо не потрапили у заявку команди на матч 25 туру УПЛ проти Маріуполя. Причиною такої відсутності стали травми.

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Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський потрапили у розширений список збірної України Андрія Шевченка у рамках підготовки до Євро-2020. Однак тепер футболісти ризикують не поїхати у розташування національної команди. Вже 15 травня у Харкові гравці розпочнуть свою підготовку.

В Андрієвського пошкоджена бокова зв'язка коліна. Через це він не грав у минулому турі УПЛ проти полтавської Ворскли. А Шепелєв травмував спину якраз у поєдинку у Полтаві.

Контрольні поєдинки збірної України

Україна – Бахрейн (23 травня)

Україна – Північна Ірландія (3 червня)

Україна – Кіпр (7 червня)

Найближчим часом медичний штаб збірної прийме рішення щодо майбутнього півзахисників столичного клубу. Не виключено, що у розширеному списку Андрія Миколайовича знову відбудуться зміни.