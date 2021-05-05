Травма Зубкова

Александр Зубков получил травму в матче против Мезекевешда, который завершился победой Ференцвароша 2:1. Футболист неудачно поскользнулся в игровом моменте, поэтому решил попросить замену, чтобы не рисковать накануне старта подготовки к чемпионату Европы.

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После осмотра врачей и физиотерапевтов у меня позитивный настрой, поскольку все обошлось. Мне сказали, что восстановление займет меньше недели. Надеюсь, день-два и уже буду в обойме,

– рассказал Зубков.

Футболист покинул поле на 29-й минуте. В этом сезоне Зубков сыграл за чемпиона Венгрии 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

24-летний Зубков попал в расширенный список сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020. Сборная Украины начнет свой сбор 15 мая в Харькове. Подопечные Андрея Шевченко проведут 3 контрольных спарринга.

Евро-2020 пропустят два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы.