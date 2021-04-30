Сборная Украины свой сбор начнет 15 мая в Харькове. Тогда в расположение команды прибудут все игроки, которые выступают в УПЛ, а также два легионера – Александр Зубков из венгерского Ференцвароша и Евгений Макаренко из бельгийского Кортрейка. Остальных футболистов, которые выступают в иностранных чемпионатах, придется ждать дольше.

Трое дебютантов

Совершенно новых имен в расширенном списке три. Это полузащитники Богдан Леднев из киевского Динамо, Георгий Судаков из донецкого Шахтера и Артем Бондаренко из Мариуполя. Для каждого из них это дебютный вызов в главную команду.

Также получил вызов и защитник Шахтера Виктор Корниенко. Он в третий раз попадает в список сборной, но дважды подряд получил травмы до начала сборов, из-за чего так и не провел пока ни одной тренировки в лагере главной команды страны.

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

Первый контрольный поединок на подготовительном сборе наша команда проведет 23 мая: товарищеская встреча с Бахрейном состоится в Харькове.

Стоит добавить, что перед тем на чемпионатах Европы и мира каждая сборная вносила по 23 игрока в заявку. Однако, в 2021 году это правило могут изменить, и в заявку могут попасть 26 игроков.