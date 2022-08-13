Назарова: Не хотим заканчивать с фигурным катанием

Представители Украины на зимней Олимпиаде-2020 своими выступлениями больше никогда не сорвут оваций болельщиков, как это было недавно во французском Монпелье. Фигуристы решили закончить профессиональную карьеру, но не прощаются на том с фигурным катанием.

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Печальную весть о своем решении известила у себя в инстаграмме Александра Назарова, которая рассказала о ее паре с Максимом Никитиным, с которым работала в паре почти 20 лет. Девушка отметила, что это были прекрасные времена, полные веселых и сложных моментов.

Однако все эти годы были самыми лучшими. Назарова отметила, что их пара всегда выступала в первую очередь для зрителя. Дуэт хотелось показать новые элементы и старались делать свои номера веселыми и интересными.

Мы очень благодарны всем, кто был с нами на этом длинном пути. И благодарю всех тех, кто нас поддерживал и помогал. За столь долгое время таких людей было очень много. И благодарю всех всех болельщиков. Без вас мы ничего не смогли бы. Мы решили окончить нашу спортивную карьеру. Но мы не хотим заканчивать с фигурным катанием. Мы очень хотим продолжать работать и радовать вас, но уже не как спортсмены,

– написала Назарова.

Сорвали овации трибун после периода под обстрелами

История фигуристов, едва сбежавших от снарядов оккупантов, ошеломила не только украинских болельщиков, но и поклонников фигурного катания далеко за пределами Украины.

Дуэт смог выбраться из-под обстрелов в Харькове, который ежедневно безжалостно разрушает враг. Но поэтому пара вплотную приехала к старту чемпионата мира во французский Монпелье, поэтому без подготовки вышла на лед. Назарова и Никитин выступали в тренировочной сине-желтой форме. Но и это не помешало сорвать овации местных трибун. Фанаты аплодировали стоя.

Украинская пара выступила под победную песню Джамалы "1944". В конце выступления Назарова и Никитин станцевали во вставку "Ой в лугу красная калина", которую исполнил вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Эта мелодия стала символом Украины после 24 февраля.

Первоначально второй части выступления в мелодии выступления украинцев были встроены слова Владимира Зеленского. Президент Украины своим обращением призвал к борьбе и защите страны. Но организаторы чемпионата мира запретили украинской команде добавлять эти слова в музыкальное сопровождение своего выступления.

После этого украинский дуэт попал на обложку французского журнала "Patinage Magazine".

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