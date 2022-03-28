Удивительное мнение организаторов

Украинский дуэт выбрался из-под обстрелов в Харькове и представил Украину на престижном старте в Монпелье. Выступление Александры Назаровой и Максима Никитина вызвало овации французских трибун. Но не обошлось без скандальных моментов.

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Фигуристы из Украины выступили под мелодию Джамалы "1944". В конце выступления пара станцевала во вставку "Ой в лугу красная калина", которую исполнил вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.

Первоначально второй части выступления в мелодии выступления украинцев были встроены слова Владимира Зеленского. Президент Украины своим обращением призвал к борьбе и защите страны.

Однако устроители соревнований запретили украинской команде добавлять эти слова Зеленского в музыкальное сопровождение своего выступления.

Назарова: Это было обращение к нашему народу

Международный конькобежный союз (ISU) нашел в словах главы государства пропаганду. У представителей союза даже были вопросы к вставке "Ой в лугу красная калина". Об этом сообщила Назарова.

Такое письмо от ISU поступило украинской команде вечером за день до выступления на чемпионате мира.

Уже после нашего выступления, насколько я знаю, наша Федерация отправила письма в ISU. Чтобы получить объяснение, что именно в словах – мы будем бороться и мы сильная нация – было не так и где там есть пропаганда. Конечно, мы понимаем, что это спорт, и мы понимаем, где именно мы находимся. Но там не было никаких призывов, это был призыв к объединению, без каких-либо угроз. Это было большее обращение к нашему народу. Если честно это и нас подбадривало, когда мы катались,

– сказала Назарова.