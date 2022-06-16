Выразили солидарность украинцам

Французский журнал о фигурном катании решил привлечь внимание к войне в Украине и таким образом выразить свою поддержку нашей стране и спортсменам. Украинский дуэт украсил обложку 166-го выпуска журнала "Patinage Magazine".

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Но это еще не все. Это благотворительность от французского издания. Все вырученные от продажи журнала средства пойдут на нужды украинских фигуристов, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть родные дома. Для большинства с ним временным убежищем стали иностранные страны.

Французы выразили свою солидарность украинцам, ежедневно страдающим от врага, но мужественно продолжающим стоять в войне против России.

24 французских города стали побратимами украинских городов, мы продемонстрируем им импульс солидарности, чтобы сделать эту кампанию успешной,

– говорится на сайте журнала.

Также издание планирует выпустить фотографии с украинскими фигуристами, которые пойдут на благотворительный аукцион.



Назарова и Никитин на обложке журнала / Фото с официального сайта издания

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