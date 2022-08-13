Назарова: Не хочемо закінчувати із фігурним катанням

Представники України на зимовій Олімпіаді-2020 своїми виступами більше ніколи не зірвуть овацій уболівальників, як це нещодавно було у французькому Монпельє. Фігуристи вирішили закінчити професійну кар'єру, але не прощаються на тому з фігурним катанням.

Читайте також Збірна України втратила лідерку: гімнастка Варінська сенсаційно закінчила кар'єру

Сумну звістку про своє рішення сповістила у себе в інстаграмі Олександра Назарова, яка розповіла про її пару з Максимом Нікітіним, з яким працювала у парі майже 20 років. Дівчина відзначила, що це були чудові часи, які були сповнені веселих та складних моментів.

Однак усі ці роки були найкращими. Назарова відзначила, що їх пара завжди виступала насамперед для глядача. Дуету хотілось показати нові елементи та старались робити свої номери веселими та цікавими.

Ми дуже вдячні всім, хто був з нами на цьому довгому шляху. І дякую всім тим, хто нас підтримував і допомагав. За такий довгий час таких людей було дуже багато. І дякую всім усім уболівальникам. Без вас ми не змогли б нічого. Ми вирішили закінчити нашу спортивну кар’єру. Але ми не хочемо закінчувати із фігурним катанням. Ми дуже хочемо продовжувати працювати й радувати вас, але вже не як спортсмени,

– написала Назарова.

Зірвали овації трибун після періоду під обстрілами

Історія фігуристів, які ледь втекли від снарядів окупантів приголомшила не лише українських уболівальників, а й прихильників фігурного катання далеко за межами України.

Дует таки зміг вибратись з-під обстрілів у Харкові, який щодня безжально руйнує ворог. Але через це пара впритул приїхала до старту чемпіонату світу у французький Монпельє, тому без підготовки вийшла на лід. Назарова та Нікітін виступали у тренувальній синьо-жовтій формі. Але і це не завадило зірвати овації місцевих трибун. Фанати аплодували стоячи.

Українська пара виступила під переможну пісню Джамали "1944". Вкінці виступу Назарова та Нікітін станцювали під вставку "Ой у лузі червона калина", яку виконав вокаліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Ця мелодія стала символом України після 24 лютого.

Спочатку другої частини виступу у мелодії виступу українців були вбудовані слова Володимира Зеленського. Президент України своїм зверненням закликав до боротьби та захисту країни. Але організатори чемпіонату світу заборонили українській команді додавати ці слова у музичний супровід свого виступу.

Після чого український дует потрапив на обкладинку французького журналу "Patinage Magazine".

Головне про дует фігуристів Назарової та Нікітіна