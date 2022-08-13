Варинская: Уже не хватает сил и что самое важное – желание
Женская сборная Украины по спортивной гимнастике приняла участие в Мультиспортивном Евро-2022, которое проходит в немецком Мюнхене. Украинки приехали туда в статусе действующих чемпионок, но в этот раз не смогли навязать борьбу.
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Команда не смогла даже пройти квалификацию – только 12 место.
Интересно, что в составе команды осталась только одна гимнастка Елизавета Губарева, другие изменились. Не было в составе и одной из лидер сборной Дианы Варинской.
Как рассказала сама Варинская, она окончила профессиональную карьеру. Участница Олимпийских игр-2020 сделала операцию по возвращении из Токио. Во время восстановления Диана поняла, что больше нет сил и желания, чтобы снова выходить на помост.
Карьера Варинской закончилась в довольно раннем возрасте – 21 год.
Я вообще уже не выступаю, не тренируюсь. После Олимпийских игр я устала, потом сделала операцию. Потом хотела восстанавливаться и продолжать выступать, но поняла, что уже не хватает сил и что самое важное – желание, решила завершить свою спортивную карьеру,
– призналась украинская гимнастка.
Однако не только Варинскую потеряла сборная Украины. По ее словам, Анастасия Бачинская тоже прекратила тренировочный процесс.
Что известно о карьере Дианы Варинской
- Диана Варинская – двукратный бронзовый призер Европейских игр-2019, которые проходили в белорусском Минске. Два третьих места гимнастка получила в упражнении на бревне и абсолютном первенстве.
- В 2020 году в Мерсине стала чемпионкой Европы в командном первенстве.
- На уникальной Олимпиаде-2020, которая из-за коронавируса была перенесена на 2021-й год, была единственной представительницей от Украины. Варинская заняла лишь 62-ю позицию в многоборье.
- В составе украинской сборной выступала с 2013 года.
- Также в наследии Варинской есть три "золота" на уровне Кубка мира.