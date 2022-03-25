Яркое выступление без тренировок

Александра Назарова и Максим Никитин смогли выбраться из обстрелов в Харькове ради прославления Украины на спортивном фронте. Украинские фигуристы прошли в произвольную программу, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Украинец Шмуратко в тренировочной форме выступил на ЧМ и сорвал овации: щемящее видео

Нападение России на Украину не позволило фигуристам подготовиться к чемпионату мира. Потому Назарова и Никитин вообще без тренировок подошли к выступлению. Во Франции украинская пара выступила под новую для себя мелодию – песню Джамалы "1944". Также в конце выступления пара станцевала во вставку "Ой в лугу красная калина", которую исполнил вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.

Украинцы за свое выступление получили 67.70 баллов и с 16-м результатом пробились в финал.

Интересно! После выступления украинские фигуристы не сдержали слез. При объявлении оценок Никитин спустил маску и громко сказал в камеру: "Все будет Украина!"

Отметим, что пара вынуждена была выступать в тренировочных костюмах. Днем раньше в тренировочной футболке выступил другой украинец Иван Шмуратко.

Оба выступления украинцев сорвали овации французских трибун, наполненных сине-желтыми флагами. Зрители стоя аплодировали украинцам.

Видео выступления украинской пары

Обратите внимание! По информации телеграмм-канала Skate Ukraine, украинская пара снялась с финала произвольной программы чемпионата мира. Причина такого отказа не сообщается.