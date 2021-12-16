Сборная Украины: и плюс, и минус

Оценивая весь 2021 год в футболе Украины, только сборная и принесла хоть какую-то радость для болельщиков. На нее возлагали едва ли не больше надежд. Хотелось реванша за неудачное окончание 2020 года (техническое поражение от Швейцарии из-за коронавируса и вылет из элитного раунда Лиги наций).

И начало было весьма удачным – ничья на выезде с Францией в отборе на ЧМ-2022. Тем более, что той же Франции на этом же стадионе несколько месяцев до этого мы проиграли 7:1.

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Сразу возникли аналогии с отбором на Евро-2020. Мы тогда тоже стартовали матчем против фаворита на выезде (Португалия) и сыграли вничью. А в итоге получили прямую путевку на турнир.

Но два следующих матча быстро опустили нас на место. Домашние ничьи с Финляндией и Казахстаном иначе как провалом назвать невозможно. Тем более, что все три матча закончились со счетом 1:1.

Спасительное Евро-2020

Сложно оценить выступление сборной Украины на Евро-2020. С одной стороны – выход в четвертьфинал. Со второй – лишь одна победа в основное время, немало претензий к игре в матчах против Нидерландов, Австрии и Англии.

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Кроме того, сам выход в плей-офф зависел не только от нас, и "проскочили" мы в последний момент. Да и пропускали в каждом матче.

И все же свой миг для эйфории мы получили. Матч Украина – Швеция. И гол Довбика на 120+1 минуте. Пожалуй, если вынести самые знаковые события в 2021 году для украинцев на голосование, этот гол точно был бы в топе.

Видео гола Довбика и невероятных эмоций

Уже после этого в четвертьфинале был матч против Англии, где нас просто "затоптали", забив четыре гола. Но оставили нам на память, что мы вошли в восьмерку лучших команд Европы.​

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"Прощание" Шевченко

Как гром среди ясного неба стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб покидает свою работу 1 августа. Причина – окончание контракта, который по непонятным причинам не стали продлевать.

Сам Шевченко заявлял, что хотел остаться в сборной, вот только в УАФ не сделали официального предложения. Футбольные чиновники свою позицию четко не озвучили, еще с начала заявив, что это инициатива Шевченко, который хотел поработать на клубном уровне.

Петраков придет – порядок наведет

Поэтому продолжать отбор пришлось уже с новым тренером. Его выбирали долго. Ожидали Сергея Реброва. Но пришлось остановить выбор на Александре Петракове.

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Новый тренер – результаты те же. Два следующих матча отбора на ЧМ-2022 – и снова ничьи. Только на этот раз Казахстану забили дважды. И лишь победа над Финляндией в шестом матче отбора сломала эту традицию, за которую сборной можно было бы вручать "нобелевскую премию мира".

И следующий матч с Боснией и Герцеговиной показал, что радоваться рано – снова ничья 1:1. В этот раз даже фартовый Львов не помог.

И снова наша судьба не только в наших руках – в последнем матче надо побеждать на выезде и надеяться, что Финляндия проиграет дома Франции. Футбольный бог на нашей стороне – все сложилось так, как надо. И мы остаемся в борьбе за путевку на мундиаль. Даже жеребьевка плей-офф была к нам благосклонна – Шотландия в первом матче. Не Италия или Португалия.

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Клубные проблемы – подаем в пропасть

Если сборная Украины хоть немного порадовала болельщиков, то на клубном уровне – почти отчаяние.

Начали год на европейской арене мы проходом в 1/8 финала Лиги Европы – Динамо и Шахтер справились с задачей. А вот более серьезные соперники доставили нам проблем, поэтому вылет от итальянской Ромы и испанского Вильярреала.

Ожидания были на новый сезон. Динамо получило прямую путевку в Лигу чемпионов. Шахтер же с новым тренером и бешеными потерями на новых футболистов – через плей-офф. В последнем раунде-Грозный Монако. Везение и здесь было на нашей стороне – рикошет, который и принес путевку в групповой этап.

На этом позитив закончился. Дальше – сплошное разочарование.

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Начали еще перед тем другие представители в еврокубках – Заря вылетела в Лигу конференций. А Ворскла и Колос не смогли преодолеть квалификацию третьего по рангу европейского турнира, вылетев от финского и казахского клубов соответственно. Оба клуба в этом вопросе "поддержали" сборную – как главная команда сыграла вничью против этих стран, так и клубы "мировыми" закончили матчи против клубов из этих стран, но вылетели либо в серии пенальти (Колос), либо из-за гола в экстратайме (Ворскла).

Групповой этап Лиги чемпионов в этом сезоне – ужас для украинцев. Динамо набрало лишь одно очко, сыграв вничью с Бенфикой в первом матче. А первый гол команда забила аж в пятой игре против Баварии дома. Этот гол стал единственным для команды в ЛЧ.

Видео единственного гола Динамо в Лиге чемпионов

Шахтер тоже не выиграл ни одного матча, проиграв в первой же игре молдавскому Шерифу на выезде. Да и забили лишь дважды за шесть матчей.

Единственные победы принесла Заря, дважды в группе Лиги конференций обыграв болгарский ЦСКА. И еще однажды сыграв вничью с норвежским Буде/Глимт.

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Таким образом впервые за 14 лет Украина не представлена в еврокубках весной.

А провальные результаты отобразились и на таблице коэффициентов УЕФА. Мы упали на 12 место, поэтому и в дальнейшем не будем иметь прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Уже в следующем сезоне победитель УПЛ будет вынужден пробиваться через сито отбора. А серебряный призер будет стартовать на один раунд отбора раньше.

Без прорыва украинцев

От клубного до личного. Ожидалось, что удачные выступления на Евро-2020 может привлечь дополнительное внимание к украинским футболистам. Но не сложилось. За исключением Романа Яремчука – только он летом ушел "на повышение" – перешел из бельгийского Гента в португальскую Бенфику, с которой сыграл в Лиге чемпионов. И первый гол в этом турнире забил в ворота Динамо, воспитанником которого является.

Видео гола Яремчука в ворота Динамо

Остальные остались на своих местах – Зинченко и дальше игрок ротации в Манчестер Сити, а Андрей Ярмоленко – в Вест Хэме. Лишь Руслан Малиновский продолжает показывать великолепную игру в Аталанте. Виктор Коваленко мог составить ему компанию, перейдя к бергамаскам, но не впечатлил тренера, поэтому отправился в аренду.

Динамо и Шахтер продолжают изо всех сил удерживать своих украинских лидеров. Поэтому ни Виктор Цыганков, ни Николай Матвиенко, ни Виталий Миколенко своей клубной прописки не изменили.

Хотя есть еще один игрок, которого следует отметить отдельно – защитник Илья Забарный. 19-летний игрок вполне воспользовался шансом, который ему выпал, и уже в конце 2020 года занял место основного игрока в центре защиты не только Динамо, но и сборной Украины. В 2021 году он продолжил демонстрировать великолепную игру (правда не без огрехов).