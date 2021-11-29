Соперники Украины

Сборная Украины не смогла напрямую попасть на чемпионат мира. Поэтому на Мундиаль наша команда будет пробиваться через раунд плей-офф. В отличие от предыдущих раз, он состоит из двух раундов.

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Украине, чтобы пробиться на ЧМ-2022, надо сначала обыграть в полуфинале Шотландию. Тогда она выйдет в финальный раунд плей-офф, где сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия. Оба матча Украина проведет на выезде. Матч с Шотландией запланирован на 24 марта. Второй матч – 29 марта.

Шанс против Шотландии

Учитывая уровень соперников, которые могли попасться Украине, Шотландия – не самый плохой вариант. Ведь мы могли сыграть против Италии или Португалии, для примера.

Шотландия – довольно крепкий соперник, который может доставить немало хлопот нашей команде. Однако команда не отмечается особой стабильностью:

провалилась на Евро, набрав лишь одно очко – в матче против Англии. При этом два из трех матчей команда провела в Глазго, где проиграла Чехии и Хорватии. В первом же матче на Евро-2020 Шотландия пропустила гол почти с центра поля в игре против Чехии;

в отборе на ЧМ-2022 проиграла лишь один раз – Дании, досрочно вышедшей на Мундиаль. Но стартовала неудачно – с домашней ничьи против Австрии и мировой против Израиля на выезде;

выиграли последние шесть матчей в отборе подряд, в том числе против Австрии на выезде.

Значительным преимуществом Шотландии будет то, что матч состоится в Глазго на родном для них стадионе. Поэтому не будет изнурительного выезда.

Кроме того, большинство игроков сборной Шотландии выступают в английском чемпионате. В них не будет зимнего перерыва, и игроки будут "на ходу". Украинские футболисты (за исключением легионеров) будут лишь "входить в процесс" после зимнего перерыва. Поэтому неизвестно, в каком физическом состоянии они будут.

Несмотря на это, Украина имеет лучшие шансы в игре против Шотландии. Букмекерская контора Favbet шанс на победу Украины в этом матче в основное время оценила коэффициентом 2,48. На проход Украины – 1,79. Относительно Шотландии – 2,76 на победу в основное время и 2,03 на проход.

Выйдет ли Украина на ЧМ-2022

Если Украина в матче против Шотландии имеет незначительное преимущество, то вот шансы на выход на ЧМ-2022 не так велики. Ведь после игры с Шотландией (если победят), нашу команду ожидает еще один гостевой поединок против Уэльса или Австрии. Два подряд гостевых матча – довольно утомительно.

Favbet шансы Александра Петракова вывести Украину на Мундиаль оценил коэффициентом 3,6. На то, что этого не произойдет – 1,33.