Худшее выступление за 20 лет

Украинские клубы набрали 21 балл. Но его следует делить на пятерых участников, поэтому в копилку коэффициентов УЕФА в текущем сезоне пойдет всего 4,2 балла. Это самый плохой результат за последние 20 лет. Меньше было только в сезоне 2001/2002, когда клубы набрали 3,625 балла.

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Кто сколько очков заработал

Шахтер заработал 9,5 очка: 3,5 очка за квалификацию ЛЧ, 4 очка за выход в групповой этап Лиги чемпионов, 2 очка за ничьи в группе

Динамо заработало 5 очков: 4 очка за выход в групповой этап Лиги чемпионов, 1 очко за ничью в группе

Заря заработала 5 очков: за две победы и одну ничью в группе Лиги конференций

Колос заработал 1 очко: за две ничьи в квалификации Лиги конференций

Ворскла заработала 0,5 очка: за ничью в квалификации Лиги конференций

Проблема в том, что все украинские клубы вылетели из еврокубков, в то время как у наших конкурентов есть еще свои представители, которые могут принести им баллы. Речь идет как о странах, которые перед нами в рейтинге, так и позади.

Падение и без Лиги чемпионов

Такие результаты привели к падению рейтинга. Мы опустились сразу на 12 место – нас обошла Сербия. Это значит, что у Украины не будет прямого места в группе ЛЧ на сезон 2023/24. Еще до этого мы потеряли прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон – чемпиону нужно будет преодолеть один раунд отбора (раунд плей-офф ветки чемпионов), а вице-чемпиону – три (второй, третий и раунд плей-офф ветви представителей лиг).

Хотя по итогам сезона падение может продолжиться, если швейцарский Базель весной выиграет один матч и еще раз сыграет вничью.