Спортивные запросы 2021 года в Украине

Самым популярным поисковым запросом 2021 года в Google Украина стал "Евро 2020". Украинцы искали чемпионат Европы на русском языке.

Стоит внимания Гудбай Лопес: американец вылетел из рейтинга P4P по версии The Ring-Усик и Ломаченко в топ-10

В десятке самых популярных запросов 2021 года сразу пять спортивных событий.

Кроме Евро-2020, это матчи сборной Украины на чемпионате Европы против Англии и Швеции, бой Александра Усика с Энтони Джошуа и Олимпийские игры 2020.

Самые популярные запросы

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Поступление 2021

Спортивная тематика также была самая популярная в категории "Персона". Украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, который 25 сентября стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF.

Также в топ-10 среди персон, которых искали – борец и депутат Жан Беленюк (7-е место) и футболист сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко (10-я строчка).

На вопрос "Як? Как?" в топ-10 вошел запрос "как сыграла Украина" – четвертая строчка.