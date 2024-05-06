В ней нашлось место футболистам сразу из восьми клубов. Только Жирона, Атлетик Бильбао и Севилья имеют представительство из двух игроков.

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Очередное признание для Довбика

Среди других в символическую сборную попал форвард сборной Украины Артем Довбик. Он забил гол и отдал ассист за Жирону в победном матче против Барселоны (4:2).

Это позволило "красно-белым" впервые в истории гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующую кампанию. В первом тайме украинец реализовал свой момент уже на четвертой минуте встречи, а во второй половине матча отдал ассист на Порту.

Благодаря очередному результативному действию украинский нападающий продолжил возглавлять гонку бомбардиров чемпионата Испании с отрывом в 2 гола от ближайшего преследователя.

К слову. Довбик стал первым украинцем за 20 лет, который повторил рекорд Шевченка. Его гол стал юбилейным 20-м в Ла Лиге. Такое количество мячей в топ-5 европейских чемпионатах за это время больше никто из наших земляков не забивал.

За свое выступление в каталонском дерби Артем Довбик получил оценку 8,15, лучшим же футболистом тура признали испанского вратаря Атлетика Унаи Симона. 26-летний голкипер провел "сухой" матч против Хетафе, в котором совершил 9 сейвов и, в частности, отразил пенальти. За такой перформанс он был оценен в 9,92 балла.



Довбик попал в команду тура Ла Лиги / Скриншот с сайта WhoScored

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл 35 матчей за Жирону во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 8 ассистов.

Следующий поединок каталонцы проведут 10 мая на выезде против Алавеса. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.