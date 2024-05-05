В каталонском дерби Жирона убедительно обыграла Барселону со счетом 4:2. Автором одного из голов стал украинец Артем Довбык, пишет 24 Канал.

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Такого не было 20 лет

Для форварда "бело-красных" этот гол стал 20-м в чемпионате Испании. После 34-х сыгранных туров Довбик возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, на два гола опережая Беллингема.

Однако это не все достижения Артема. Уроженец Черкасс стал первым украинцем за последние 20 лет, который забил 20 голов и больше в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

В последний раз подобную результативность демонстрировал легендарный Андрей Шевченко. В сезоне 2003/04 нынешний президент УАФ забил 24 гола.

Отметим, что в свой первый сезон в итальянской Серии А (1999/00) Шевченко тоже забил 24 гола за Милан. В следующем чемпионате украинец во второй раз повторил свой рекорд. Таким образом, Шевченко трижды за свою карьеру забивал по 24 гола.

Справка. Андрей Шевченко играл за Милан с 1999 по 2006, а также в сезоне 2008/09. На его счету 127 голов в Серии А.

Напомним, что до завершения сезона в Ла Лиге осталось сыграть еще четыре матча. Поэтому Артем Довбик будет иметь возможность даже превзойти достижение обладателя "Золотого мяча" 2004. Для этого форварду Жироны нужно забить еще 5 голов.