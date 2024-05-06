У ній знайшлося місце футболістам одразу з восьми клубів. Лише Жирона, Атлетік Більбао та Севілья мають представництво з двох гравців.

Читайте також Лунін на вершині: мадридський Реал офіційно став чемпіоном Іспанії 2023 – 2024

Чергове визнання для Довбика

Серед інших до символічної збірної потрапив форвард збірної України Артем Довбик. Він забив гол та віддав асист за Жирону в переможному матчі проти Барселони (4:2).

Це дозволило "червоно-білим" вперше в історії гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів на наступну кампанію. У першому таймі українець реалізував свій момент уже на четвертій хвилині зустрічі, а у другій половині матчу віддав асист на Порту.

Завдяки черговій результативній дії український нападник продовжив очолювати гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії з відривом у 2 голи від найближчого переслідувача.

До слова. Довбик став першим українцем за 20 років, який повторив рекорд Шевченка. Його гол став ювілейним 20-м у Ла Лізі. Таку кількість м'ячів у топ-5 європейських чемпіонатах за цей час більше ніхто з наших земляків не забивав.

За свій виступ у каталонському дербі Артем Довбик отримав оцінку 8,15, найкращим же футболістом туру визнали іспанського воротаря Атлетіка Унаї Сімона. 26-річний голкіпер провів "сухий" матч проти Хетафе, у якому здійснив 9 сейвів і, зокрема, відбив пенальті. За такий перформанс він був оцінений у 9,92 бала.



Довбик потрапив у команду туру Ла Ліги / Скриншот із сайту WhoScored

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв 35 матчів за Жирону в усіх турнірах, в яких забив 20 голів та віддав 8 асистів.

Наступний поєдинок каталонці проведуть 10 травня на виїзді проти Алавеса. Стартовий свисток пролунає о 22:00.