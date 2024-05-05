Ранее Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках. Математически, команда уже не имела шансов опуститься ниже 6 места.

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Жирона в Лиге чемпионов

Сейчас команда занимает вторую позицию и имеет 74 очка. Жирона уже не опустится ниже 4 ступеньки и официально выходит в Лигу чемпионов.

Кроме Жироны, место в ЛЧ себе гарантировали также Барселона и Реал.

Важно! Недавно появилась информация, что в трансфере Артема Довбыка были нарушения некоторых финансовых договоренностей. Поэтому Жирона может остаться без еврокубков.

Кроме команд Ла Лиги в Лиге чемпионов-2024/2025 сыграют Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, ПСЖ, Феенорд, Бавария, ПСВ, Интер. РБ Лейпциг, Штутгарт, Боруссия Д и Милан.