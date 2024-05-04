Жирона – Барселона 4:2

Голы: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьеррес, 67 – Кристенсен, 3, Левандовский, 45+1 (пен).

В чемпионате Испании продолжаются матчи 34 тура в эти выходные. Центральной встречей уик-энда стало каталонское дерби между Жироной и Барселоной, пишет 24 Канал.

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Тяжелый первый тайм

Команды ведут борьбу за второе место в Ла Лиге. В первом круге Жирона сенсационно одолела соседей по региону со счетом 4:2. Победа в отчетном матче гарантировала бы команде Мичела официальный выход в Лигу чемпионов.

Украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков появились в старте хозяев. Первый тайм был за Барселоной, которая была ощутимо активнее в нападении. Уже на третьей минуте Кристенсен эффектным ударом слета вывел гостей вперед.

Довбик зажигает

Однако преимущество "блаугранас" продержалось лишь одну минуту. Счет удалось сравнять Артему Довбику, который успешно замкнул подачу Мартина с фланга. Для украинца этот мяч стал 20-ым в Ла Лиге в этом сезоне.

Видео гола Довбика:

На перерыв каталонцам удалось уйти с преимуществом в счете благодаря реализованному пенальти от Левандовского. Ожидалось, что во втором тайме подопечные Хави успокоят игру и доведут ее до победы.

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Впрочем. Жироне удалось сломать планы соперника и создать крутой камбэк. В середине тайма хозяева забили аж трижды за 9 минут, а в одном из мячей ассистом отметился Довбик. Особой красоты стал последний гол "красно-белых" от Порту!

Крутой удар Порту:

Украинцы триумфуют

В конце концов Жирона уже не отпустила свои три очка и повторила счет в дерби первого круга (4:2). Этот триумф официально гарантировал команде первый в истории выход в Лигу чемпионов. За четыре тура до финиша подопечные Мичела опережают пятый Атлетик на 13 очков.

Жирона поднимается на второе место в Ла Лиге, опережая Барсу на один балл. Кроме того, успех команды Довбика гарантировал Реалу и Андрею Лунину уже де-юре чемпионство в этом сезоне.