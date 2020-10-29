В среду, 28 октября, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

"Динамо" упустило победу в Лиге чемпионов

Венгерский Ференцварош принимал дома киевское "Динамо" в рамках матча второго круга группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште на "Групама Арене" и завершилась ничейным счетом 2:2.

Как это было: "Динамо" в напряженном матче потеряло победу над "Ференцварошем": видео

В первом тайме преимущество было полностью на стороне киевлян. В середине отрезка украинец Харатин, который выступает за хозяев, в своей штрафной нарушил правила. Судья сразу же назначил пенальти, который уверенно реализовал Цыганков. Подопечные Мирчи Луческу до перерыва сумели забить и второй мяч. После шикарной передачи Буяльского де Пена переправил мяч практически в пустые ворота.

А вот после перерыва команду словно подменили. Сначала Нгуен в простом эпизоде расстрелял Бойко и сократил разницу в счете, затем Сидорчук на ровном месте заработал удаление и оставил команду в меньшинстве. А закончил все Боли голом на 90-й минуте.

Эта ничья оставляет "Динамо" на третьем месте в турнирной таблице. У подопечных Луческу, как и у сегодняшнего соперника, по одному очку. Лидирует "Барселона" с шестью баллами, далее идет "Ювентус" (3 очка).

Игрок "Металлиста" Кравченко совершил ДТП в нетрезвом состоянии

В Харькове в ночь на 28 октября произошла авария с участием футболиста местного клуба "Металлист 1925" Дмитрия Кравченко. Футболист, вероятно, был пьян. Теперь его ожидает суровое наказание.

Авария с участием футболиста Кравченко произошла на пересечении улиц Льва Ландау и улицы Танкопия.

Детали: Пьяное ДТП Дмитрия Кравченко: футболист "Металлиста" разбил четыре автомобиля

Изначально сообщалось, что в результате ДТП были повреждены четыре автомобиля. Однако в комментарии "ГородХ" в полиции заявили, что их всего три. Это Audi, за рулем которого и находился Кравченко, микроавтобус "ГАЗель", в который и влетел футболист на своем авто. А также BMW, на которую отбросило "ГАЗель". Пострадавших в результате аварии не было.

Что грозит Кравченко за эту аварию

По данным издания "ГородХ" на Кравченко составлен админпротокол сразу по двум статьям – ст. 124 (нарушение правил дорожного движения) и 130 (езда в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. Наказание по первой статье – штраф в 20 необлагаемых минимумов (340 гривен) или лишение права управлять автомобилем от 6 месяцев до одного года.

По второй статье ему грозит куда более серьезное наказание – штраф в 1000 необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен) и лишение водительского удостоверения на срок от одного до трех лет.

Милевский получил сразу два предложения из Украины

35-летний украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский ждет предложений от украинских клубов.

Телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщил, что "Рух" и "Колос" заинтересованы в подписании Милевского. Правда, заинтересованы только президенты этих клубов, но не тренеры.

"Динамо-Брест" не продлит контракт с Милевским

Клуб не предложил 35-летнему игроку новый контракт, который истекает в конце декабря. Игрок будет искать новую команду.

Сам Милевский пока не хочет комментировать свое будущее, так как хочет доиграть сезон, но для него приоритет – Украина.

"Динамо" уходит на карантин после матча с "Ференцварошем"

Матч в Лиге чемпионов против "Ференцвароша" станет последним перед тем, как киевское "Динамо" отправится на карантин. Киевляне решили пойти на самоизоляцию, чтобы не повторить судьбу "Шахтера".

Все футболисты и персонал пойдут на двухнедельную самоизоляцию сразу после прилета из Венгрии.

Добавим, что в составе уже есть два положительных теста на коронавирус. Заболевание обнаружили у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Также еще один тест был у тренера по физической подготовке Виталия Кулебы. Все они пошли на самоизоляцию и не полетели с командой в столицу Венгрии.