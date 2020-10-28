35-летний украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский ждет предложений от украинских клубов.

Телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщил, что "Рух" и "Колос" заинтересованы в подписании Милевского. Правда, заинтересованы только президенты этих клубов, но не тренеры.

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"На одного известного экс-форварда киевлян, который желает завершить карьеру в Украине, есть только два реальных претендента. И эти два претендента – президенты винниковского и ковалевского клубов. Но никак не тренеры", – говорится в сообщении.

"Динамо-Брест" не продлит контракт с Милевским

Клуб не предложил 35-летнему игроку новый контракт, который истекает в конце декабря. Игрок будет искать новую команду.

Сам Милевский пока не хочет комментировать свое будущее, так как хочет доиграть сезон, но для него приоритет – Украина.

Что известно о карьере Милевского

Милевский попал в структуру киевского "Динамо" в 2002 году. В УПЛ за "бело-синих" он отыграл 178 игр и забил 57 мячей. В сезоне 2009/2010 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Также играл за "Газиентепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно" и "Кишварду".

За сборную Украины отметился восемью голами в 50 поединках. Также прошел и молодежные команды страны.