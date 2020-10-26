Перед поединком в Лиге чемпионов против "Ференцвароша" киевское "Динамо" понесло кадровые потери. Положительные тесты на коронавирус сдали голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Уже в среду, 28 октября, киевское "Динамо" сыграет важный матч против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов. Перед поединком взяться за голову нужно будет главному наставнику киевлян Мирче Луческу. Команда прошла обязательное тестирование на коронавирус, которое показало три положительных результата. Пресс-служба "Динамо" официально подтвердила о результатах тестирования на COVID-19.

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Два из трех положительных тестов сдали лидеры киевского клуба – голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Также еще один положительный результат обнаружили у тренера по физической подготовке Виталия Кулебы. Все трое не полетят с командой в Будапешт на матч против "Ферешвароша", который возглавляет бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров.

Все больные коронавирусом уже отправились на самоизоляцию. Матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится 28 октября в 22:00.

Добавим, что после стартового тура в групповом этапе Лиги чемпионов "Динамо" занимает 3-е место, а вот их венгерский соперник замыкает четверку "группы смерти".