Матч в Лиге чемпионов против "Ференцвароша" станет последним перед тем, как киевское "Динамо" отправится на карантин. Киевляне решили уйти на самоизоляцию, чтобы не повторить судьбу "Шахтера".

Киевский клуб решил, что не хочет повторить судьбу извечного конкурента, донецкого "Шахтера", который остался без ключевых игроков перед важными матчами. О карантине в "Динамо" сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Карантин для "Динамо"

Все футболисты и персонал уйдут на двухнедельную самоизоляцию сразу после прилета из Венгрии. В Будапеште киевляне проведут матч второго тура группы Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который сейчас тренирует бывший игрок и тренер "Динамо" Сергей Ребров.

Киевляне уже 28 октября сыграют против венгров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Такое решение боссов киевского клуба считают правильным, особенно перед субботними тестами, которые в команде все ждут с большим волнением. В расположении клуба из Киева никто не хочет повторения судьбы донецкого "Шахтера", который без лидеров сыграл в Мадриде против "Реала".

Добавим, что в составе уже есть два положительных теста на коронавирус. Их обнаружили у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Также еще один тест был у тренера по физической подготовке Виталия Кулебы. Все они ушли на самоизоляцию и не полетели с командой в столицу Венгрии.

Добавим, что после стартового тура в групповом этапе Лиги чемпионов "Динамо" занимает 3-е место, а вот их венгерский соперник замыкает четверку "группы смерти".